Calcio, Camporosso. Il primo allenamento scatta già martedì. Mister Luci: "Salviamoci divertendoci"

Mancano già meno di 48 ore al primo contatto con il nuovo manto in sintetico per il Camporosso. Martedì si terrà infatti una prima sessione di avvicinamento alla preparazione estiva, calendarizzata per il prossimo 2 di agosto.

“La squadra dell’anno scorso è stata confermata in blocco - ha raccontato il tecnico - e si stanno trattando due o tre giocatori per migliorare la squadra. Quest’anno a supporto della prima squadra ci sarà anche uno staff atletico e medico dove si occuperanno eventualmente di infortuni dopo il periodo di covid e’ facile che i ragazzi trovino difficoltà nella prima parte della preparazione. C’è molto entusiasmo tra i ragazzi e nella società e tutto l’ambiente in quanto quest’anno ci si allenerà su un campo di erba sintetica e si farà tutta la stagione finalmente su un campo che merita il campionato di promozione. Ambizioni per il campionato non ce ne sono a parte quello di salvarsi divertirsi ed essere competitivi sempre in ogni partita tirando fuori la passione il cuore rossoblù l’entusiasmo e divertendoci insieme perché è per quello che noi giochiamo”