Alla Sanremese Calcio arrivano l'attaccante Orefice e il centrocampista Giacchino

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2021/22 di Antonio Orefice, attaccante ex Giugliano classe 2000, e di Simone Giacchino, centrocampista centrale classe 2003, in prestito dalla Juventus. Si tratta di due prospetti under di indiscusso valore che innalzano notevolmente il tasso tecnico della rosa a disposizione di mister Andreoletti.



Nato a Frattamaggiore il 31 maggio 2000, Orefice è un attaccante brevilineo che può ricoprire tutti i ruoli nel reparto avanzato. Cresciuto nel Latina e nel Capua, ha militato anche nei settori giovanili del Benevento, della Paganese e dell’Aversa Normanna. Nelle ultime due stagioni è esploso in serie D con la maglia del Giugliano (46 presenze, 16 gol): con i gialloblù è stato utilizzato come esterno d’attacco ma anche come punta centrale o falso nueve. La tecnica, i colpi ad effetto, l’imprevedibilità e la velocità di esecuzione sotto porta sono il suo marchio di fabbrica.



Nato il 18 maggio 2003, alto 1.87, di proprietà della Juventus, Giacchino invece è il classico centrocampista centrale. Elemento di grande qualità e di sicuro avvenire, a otto anni è stato acquistato dal club bianconero che lo ha fatto crescere nel suo settore giovanile. Ha avuto esperienze in prestito anche nell’Under 15 della Pro Vercelli e quest’anno nell’Under 18 del Milan. Piedi sopraffini ed un’ottima visione di gioco ne fanno uno dei migliori under nel suo ruolo a livello nazionale. L’esperienza in biancoazzurro lo farà crescere ulteriormente, in attesa poi di ritagliarsi in futuro il giusto spazio con la casacca bianconera.



La Sanremese Calcio esprime la sua soddisfazione per la chiusura delle due trattative e ringrazia Felice Piccolo, ex difensore di Juventus, Empoli, Spezia e Alessandria, agente di Orefice e Giacchino e amico del presidente Masu, che ha permesso l’arrivo a Sanremo di due calciatori così promettenti.