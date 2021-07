Sanremo: il 5 agosto esce “Life is a game”, il nuovo singolo firmato The Steve Foglia Society

STEVE FOGLIA

Batterista dall'anima rock, Steve inizia a suonare la batteria studiando con i maestri Dom Famularo, Roberto Gualdi, Christian Meyer, Gianni Branca, Pier Paolo Ferroni, Andrea Marchesini, Ruggero Pazzaglia e Livio Rebaudo. Diventa il batterista di numerose band tra cui le più importanti Dayan Same (top demo su Metal Shock nel 2005) e Jennifer Scream (support band di Hardcore Superstar e Pretty Boy Floyd). Nel 2011 pubblica il suo primo album solista "Revenge" con Mike Vescera e Adam Bomb, al quale seguirà nel 2014 "Steve in Wonderland" con Blaze Bayley degli Iron Maiden.

Il disco viene definito dalla rivista IYEZINE come miglior album Hard-Rock del 2014 e viene inse- rito all'interno di un'enciclopedia dedicata agli Iron Maiden dal titolo"Outside Iron Maiden" di Erwin Lucas. Dedicatosi da anni al'attività didattica insegnando in varie scuole tra Milano (Mc Musi- ca), Savona e Imperia; nel 2018 pubblica il suo primo metodo di batteria "Building Drum". Nel 2020 viene chiamato per accompagnare l'artista internazionale Mika al Festival di Sanremo. Dal 2020 entra a far parte del programma CPM Edu della famosa scuola milanese, consentendogli di preparare i suoi allievi agli esami per le certificazioni dei corsi pre accademici. Steve è endorser dei marchi Ludwig, Remo e Vic Firth.

È il batterista dei The Rainbird (con il cantante americano Mike Vescera), The Steve Foglia Society e Stoned Monkeys e nel corso degli anni ha collaborato con diversi musicisti tra cui Michele Luppi e Dario Mollo.