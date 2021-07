Pigna: accusa malore in montagna, morto un escursionista a Gouta

Un uomo è morto in tarda mattinata a Gouta, al bivio per il passo Muratone sopra Pigna. Si tratta di un escursionista che è stato colto da malore. E' stato chiesto l'intervento immediato al 118 che ha inviato sul posto il personale sanitario e un'ambulanza della Croce Azzurra.



Inoltre è stato anche richiesto l'intervento dell'elisoccorso, con Drago, l'elicottero dei Vigili del Fuoco che ha raggiunto il luogo dell'accaduto in pochi minuti. Nonostante questo i soccorsi hanno dovuto constatre il decesso della persona.