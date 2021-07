Verdeacqua: I Deplasticati a sostegno del lavoro per il recupero delle reti abbandonate alla secca di Santo Stefano al Mare (Foto)

La secca di Santo Stefano svolge un ruolo ecologico importante grazie alle sue praterie di posidonia, ruolo poco conosciuto e poco tutelato. Infatti in questo luogo vivono numerosissime specie marine, che proprio a due passi dalla costa, trovano un habitat ideale e danno vita ad un esempio unico al mondo per la sua biodiversità.

Nella giornata di ieri sono stati recuperati circa 200 metri di reti disperse, le cosiddette 'reti fantasma', in grado di creare danni irreparabili con la loro azione di 'aratura' del fondo marino, un'azione lenta e costante che depaupera e compromette questo habitat, fondamentale per il benessere del mare.



Anche I Deplasticati hanno partecipato a questa iniziativa, realizzata con il sostegno del Comune di Santo Stefano al Mare, Capitaneria di Porto, InfoRmare ASD, Reef Check e Italia Onlus.

In particolare Annabella Baldin e Marco Di Lorenzo, membri della nostra associazione, si sono immersi ed hanno documentato, non solo il recupero delle reti, ma anche la straordinaria bellezza di questo luogo.