Si torna al mare ad Arma di Taggia: valori nella norma, Conio "Revoco il divieto di balneazione"

"I valori hanno dato risultati positivi e sono tutti molto bassi. - ha detto il sindaco - Questo dimostra che il caso di un paio di giorni fa è dovuto a un elemento non prevedibile. Entro la mattinata verrà revocata l'ordinanza di divieto di balneazione sul litorale di Arma di Taggia".

L'ordinanza di divieto di balneazione era stata emanata mercoledì. Le ultime analisi di Arpal avevano fatto emergere due valori fuoriscala, in particolare quello che segnalava la presenza di escherichia coli. Il campione analizzato era stato preso nell'unico punto di prelievo su Arma di Taggia e quindi da prassi il primo cittadino era stato costretto a emanare l'ordinanza per tutto il litorale. A quel punto il comune, in regime di autotutela ha effettuato ulteriori analisi e si è infine arrivati alla revoca odierna dell'ordinanza.