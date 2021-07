Pattinaggio artistico a rotelle: i sanremesi Linda Siciliano e Vittorio Gastaldi vittoriosi in Germania (Foto)

Con due performance emozionanti ed impeccabili, Linda Siciliano e Vittorio Gastaldi del Bastia Albenga/Sanremo, eccellenza dello sport ligure, si sono imposti a Friburgo in Germania, durante la ‘International German Cup’, prestigiosa gara internazionale dove partecipano ogni anno i migliori atleti europei.

Linda e Vittorio, dopo un brillante terzo posto agli ‘Italian Roller Games’ di Riccione, hanno eseguito un’eccellente esibizione, staccando le coppie spagnole, tedesche e i compagni del team italiano. Vittorio Gastaldi si è anche aggiudicato anche un incredibile secondo posto nella specialità della ‘Solo dance’.

La stagione continua ancora per i gli atleti sanremesi, in partenza per Lleida, in Spagna, dove la settimana prossima si svolgono i campionati Europei di quartetto.