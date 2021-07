Vaccino, Toti: "Nelle ultime 24 ore oltre 8mila prenotazioni in Liguria"

“Nelle ultime 24 ore (dalle 18 di ieri alle 18 di oggi, venerdì 23 luglio) le prenotazioni per la vaccinazione in Liguria sono state 8.819. Numeri importanti, che testimoniano come la maggior parte dei liguri abbiano compreso la fondamentale importanza della vaccinazione, un dovere civico per tutti, proteggere noi stessi e gli altri”, annuncia il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti..

“Dopo il grande risultato dell’open night di mercoledì e giovedì, con ben 8336 dosi somministrate complessivamente, anche questa sera sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione nei principali hub della Liguria – prosegue Toti - : siamo convinti che questa modalità sia vincente e riesca a coinvolgere un numero importante di cittadini, anche gli indecisi”.

“Ovviamente i numeri delle prenotazioni e delle open night – precisa Toti - sono anche effetto delle nuove disposizioni sul green pass varate dal Governo, che ho sostenuto e condiviso fin dal primo momento: si tratta di uno strumento di libertà che può scongiurare nuovi lockdown, che il Paese non può in alcun modo permettersi”.



Questa sera sarà possibile effettuare le seconde dosi di Pfizer se la prima dose è stata fatta almeno 21 giorni prima (fino ad un massimo di 42 giorni), Moderna se la prima è stata fatta almeno 28 giorni prima (fino ad un massimo di 42 giorni) o effettuare la vaccinazione eterologa. Infatti le persone con meno di 60 anni che abbiano fatto AstraZeneca potranno anticipare la seconda dose con Pfizer/Moderna se hanno ricevuto la prima da almeno 8 settimane (fino ad un massimo di 12 settimane).



Gli hub dove si terrà l’open night sono:

- in Asl1 al a Palabigauda a Camporosso (dalle 19 alle 22)

- in Asl2 al Terminal Crociere di Savona (dalle ore 20 alle ore 23)

- in Asl3 Hub di San Benigno (dalle 16 alle 24)

- Hub della Fiera del Mare (dalle ore 19 alle ore 22)

- in Asl 4 (dalle ore 19 alle ore 22) all’ Auditorium San Francesco Chiavari;

- in Asl5 (dalle ore 19 alle ore 22) a Levanto



“Visto il grande successo di questi appuntamenti – conclude Toti - la prossima settimana ci saranno altre serate in cui verrà garantita la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione, sia per le prime che per le seconde dosi”.