Sanremo: convocato per venerdì 30 luglio il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato per venerdì 30 luglio alle 17.30 il Consiglio comunale di Sanremo. L’ordine del giorno sarà aperto dalle Interpellanze, Interrogazioni e Ordini del Giorno.

Dopo una serie di argomenti particolarmente tecnico verrà discusso l’affidamento dello Stadio Comunale. Toccherà quindi a un debito fuori bilancio per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della carreggiata e dei tratti di muro di sostegno in strada Tre Ponti. Un altro debito fuori bilancio riguarderà l’abbattimento di alcuni alberi e un’altra serie di debiti fuori bilancio.

Prevista anche l’approvazione di lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario di via Lamarmora per 14mila euro.