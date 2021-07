Sanremo: ieri a Villa Magnolie con gli 'Amici del Cassini' la presentazione del libro di Alessandro De Roma

Ieri, sull’elegante piazzale di Villa Magnolie, si è svolto un nuovo evento organizzato dall’associazione 'Amici del Cassini'. L’occasione è stata la presentazione del libro 'Nessuno resta solo' dello scrittore Alessandro De Roma di recente edizione presso Einaudi.

In questo caso, la parola 'Amici' ha un significato davvero letterale perché Alessandro De Roma, oltre ad essere uno scrittore di notevole spessore e forza evocativa, è un ex insegnante del Liceo Cassini e del Liceo Amoretti, e la presentazione del libro è stata, al contempo, un graditissimo incontro con numerosi ex colleghi di entrambe le scuole. Il libro, ambientato nell’amata terra dello scrittore, la Sardegna, tratta di un rapporto padre-figlio sviluppato in maniera non banale, ricca di stratificazioni e spunti di riflessione.

I temi toccati sono insieme attuali ed universali: la difficoltà di comunicazione tra le persone, l’omosessualità, le aspettative tradite, la realizzazione personale e sociale, il muoversi tra luoghi e città diverse alla ricerca di identità ed armonia interiore. Per la sua scrittura profonda e molto analitica, ogni tentativo di riassumere la trama del libro conduce ad una inevitabile banalizzazione. Prova ne sia che, durante l’incontro, l’autore ha affrontato solo alcuni dei numerosi livelli di lettura del testo, lasciando ai partecipanti il piacere di approfondire le varie tematiche.

La serata si è conclusa con un brindisi che è stata l’occasione per testimoniare l’affetto e la stima per il collega e l’autore, che ha veramente conquistato tutti con la forza dell’intelligenza, dell’umanità e della simpatia.