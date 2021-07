Riva Ligure: grande successo ieri sera per Bruno Gambarotta ospite della rassegna Sale in Zucca

Continua con successo la rassegna letteraria “Sale in Zucca” promossa dal Comune di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem, che propone per tutta l’estate incontri per parlare, discutere, stare insieme e confrontarsi su temi di grande attualità. incontri che rappresentano per turisti e residenti un momento di intrattenimento culturale e insieme di divertimento.

Ieri sera grande protagonista della serata è stato Bruno Gambarotta presentato dal giornalista Claudio Porchia. Lo scrittore ha presentato il suo ultimo romanzo “La Confraternita dell’asino” e incalzato dalle domande del conduttore ha regalato momenti di autentico umorismo al pubblico che si è divertito ed ha lungamente applaudito le sue battute ironiche. Al termine in molti hanno voluto acquistare una copia del libro e fermarsi a salutare l’autore.

La rassegna prosegue il prossimo giovedì 29 luglio con una doppia presentazione con i libri “Io, Lui e altri effetti collaterali“ di Giorgia Wurth e “Ma la sabbia non ritorna” di Laura Calosso.

“Io lui e altri effetti collaterali” di Giorgia Würth: nel suo ultimo romanzo racconta la storia di Vera, che alla soglia dei quarant’anni, dopo tante e strazianti delusioni amorose, desidera intensamente un figlio e il matrimonio con Alberto. Sa che tutto questo sta per succedere. Invece, scopre che il suo Lui ha un’altra, che ha la metà dei suoi anni, è biondissima, e pure molto incinta.

“Ma la sabbia non ritorna” di Laura Calosso: sulle rotte dei ladri di sabbia, preziosa risorsa (vale più del petrolio), con lo sguardo di Elena, una giornalista che, mentre viaggia per le sue inchieste, riflette sulla mafia della sabbia, sugli uomini che ha amato o creduto di amare, sul padre, che si è arricchito negli anni ’60 distruggendo le dune, sulla verità, nei sentimenti come nel suo mestiere.

Il programma di Sale in Zucca prosegue ad agosto con i seguenti incontri:

- 5 agosto giovedì “Il taccuino delle parole perdute” di Raffaella Fenoglio e “I Nuovi Onnivori: La gioia di mangiare tutto” di Roberta Schira e consegna del premio Libro da Gustare

- 10 agosto martedì “Il Moscatello di Taggia: alle radici della vitivinicoltura ligure” di Alessandro Carassale e con il sommelier Augusto Manfredi

- 19 agosto giovedì “Il TeatroComico” di Giorgia Brusco con interventi del cantante Eugenio Ripepi

- 26 agosto giovedì “Il cannocchiale del tenente Dumont“ di Marino Magliani con interventi dell’attore Gioachino Logico.