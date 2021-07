Dolcedo: lunedì primo appuntamento con “Per le vie del Borgo” con il live de Mi Linda Dama

Lunedì alle 21 si svolgerà il primo concerto della rassegna “Per le vie del Borgo” organizzata dall’amministrazione comunale di Dolcedo. Il primo gruppo ad esibirsi sarà il trio Mi Linda Dama.



Mi Linda Dama è un progetto musicale di ispirazione mediterranea; composizioni proprie e pezzi della tradizione musicale sefardita; canti antichi dalla forte carica emotiva ri-proposti con arrangiamenti freschi e originali, volti ad enfatizzare la fusione di tante culture mediterranee, in un connubio di suoni antichi e moderni grazie all'utilizzo di un'ampia varietà di strumenti di epoche ed aree diverse. Un approccio che vuole essere fusione, rinascita e innovazione, e che consenta una riscoperta di un repertorio antico ma dai significati estremamente attuali, essendo nato da una migrazione attraverso tutto il Mediterraneo.

Mi Linda Dama è un trio musicale che si avvale di preziose collaborazioni in studio e live ed è così composto:

Namritha Nori: voce, loop

Giulio Gavardi: chitarra, saz turco, bouzouki, synth, sax soprano

Alvise Seggi: contrabbasso. oud

Fondato nel 2015 e da subito in costante e intensa attività live il progetto si è esibito in numerose regioni italiane in oltre 200 concerti e festival Nel 2017 vincono il premio nazionale “Folk and World: nuove generazioni” e il concorso “Musica nelle Aie” di Faenza.

Ad aprile 2017, pubblicato da Radici Records esce il primo album: Matesha. In primavera 2019 il secondo album: Skalerica, con collaborazioni prestigiose.

Il concerto si svolgerà nella piazzetta antistante la chiesa parrocchiale di Dolcedo e, a causa del ridotto numero di posti a seguito delle attuali norme anticovid, sarà obbligatoria la prenotazione al numero 3389107703 tutti i giorni dalle 15 alle 17.