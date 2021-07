Sanremo: incendio in un appartamento di via Pascoli, strada chiusa al traffico (Foto)

Via Giovanni Pascoli è rimasta chiusa al traffico per qualche minuto nella tarda mattinata di oggi per via dell'incendio in un appartamento a lato strada, al civico 32. Nessuno dei residenti è rimasto coinvolto siccome l'incendio è divampato poco dopo la loro uscita.

I soccorritori sono stati impegnati anche nel salvare un gatto rimasto all'interno dell'appartamento sovrastante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme a Polizia Locale e Carabinieri. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato e l'animale è stato riconsegnati ai proprietari. L'appartamento, invece, è andato distrutto. Sul caso indagano i Carabinieri.