Borgomaro: solo marmellate e confetture d’autore nel laboratorio artigianale “Le 2 Mele”,

Proseguiamo il nostro viaggio con la Cna di Imperia per raccontare il territorio, la gastronomia, ma anche la storia, l'ambiente e il turismo. Un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi andiamo a Borgomaro per scoprire un interessante laboratorio artigianale “Le 2 Mele” nato nel 2004 su iniziativa di due giovani imprenditrici, Daniela & Elda, animate da una grande passione per la trasformazione della frutta e delle verdure dell’orto in deliziose confetture e genuine conserve.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

La passione abbinata all’entusiasmo di realizzare un progetto nuovo ha fatto crescere rapidamente l’azienda che ha ampliato sia la produzione che la gamma di prodotti proposti alla clientela. Così accanto alle confetture tradizionali preparate con frutta fresca locale sono state affiancate composte realizzate con pinoli, mandorle, miele e zenzero, dando così vita a sapori nuovi, originali e molto amati dall’affezionata clientela.

Si è attivata una seconda linea di produzione con le gelatine preparate con i vini del territorio, ideali da gustare con i formaggi; e in ultimo è stata avviata anche un’ulteriore gamma di prodotti con i sughi preparati con verdure fresche e dal sapore delicato.

La qualità dei prodotti deriva dall'attenta ricerca e selezione delle materie prime insieme a una produzione completamente artigianale, dove l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia permettono di garantire la genuinità dei prodotti e il piacere di un sapore intenso e naturale.

Di recente, sull’onda del meritato successo dei primi anni di attività, una parte della produzione è stata spostata anche verso la lavorazione conto terzi, permettendo ai clienti di commercializzare con la propria etichetta le specialità del laboratorio, mantenendo l’alta qualità dei prodotti.

Per scoprire il gusto ed il fascino di queste produzioni potete affidarvi con fiducia alle cure di Elda, sempre disponibile a raccontarne la storia e svelare i segreti di una produzione sempre a regola d’arte.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza, produzioni rare e De.Co. Sono i veri protagonisti di questo viaggio che porterà i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriremo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

Il laboratorio artigianale ”2 Mele” si trova a Borgomaro in strada Ville San Pietro numero 5; telefono +39 0183 710380; mail info@le2mele.com e dispone di un sito internet: www.le2mele.com