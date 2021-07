I ringraziamenti di Simona Fulli a vari reparti della Asl 1 per le cure rivolte al marito Luca

“Rivolgo un ringraziamento sentito a tutto il personale delle cure palliative, assistenza domiciliare, servizio di nutrizione territoriale dell’Asl 1 Imperiese per la professionalità e per le notevoli doti umane rivolte a mio marito ed a me stessa.

Un accorato ringraziamento vorrei esprimerlo alle Dr Ziliani, Dr Pecosi nonché un’infinita gratitudine alla dottoressa Maria Rosaria Zarcone ed al dottor Francesco Bianchi per la presenza continua, l’empatia ed il sostegno con i quali ci hanno accompagnato nel percorso per tutto il nostro difficile percorso, prendendoci per mano.

Simona Fulli”.