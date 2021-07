Domenica a Ventimiglia secondo torneo della stagione relativo lo Challange Francese Beach Handball Région sud

Domenica prossima a Ventimiglia, si svolgerà un'altra tappa dello Challange Région sud di Beach Handball, organizzato dalla Pallamano Ventimiglia con la collaborazione della Federazione Francese del PACA.

Questa magnifica iniziativa, segue ormai le altre sviluppate nell'ambito del Progetto Levant'06, dove Pippo Malatino è responsabile italiano.

Al Torneo parteciperanno 6 squadre provenienti dalla vicina Francia e chiuderà la stagione dei ventimigliesi, per quanto riguarda il Beach Handball, che anche quest'anno li ha visti protagonisti sia a livello nazionale che internazionale.

Alla Manifestazione parteciperanno i Nazionali Benini e soprattutto D'Attis, reduce dal Campionato europeo con la nostra Nazionale, dove ha conseguito il buon risultato di arrivare nella 'top ten' delle squadre europee, con prestazioni sicuramente di rilievo.

"Una grande soddisfazione quella di essere chiamati per la seconda volta in questa stagione ad organizzare una tappa di questo prestigioso 'Challange'. In Francia apprezzano molto il nostro modo di vivere il Beach Handball e l'impegno che tutti noi mettiamo, viene ripagato dalla stima dei nostri amici francesi. Come al solito vogliamo ben figurare e portare alto il nome dei Black Corsairs, ormai simbolo del Beach Handball Ligure e della città di Ventimiglia".

Queste le dichiarazioni di Pippo Malatino, infaticabile artefice del Beach Handball nazionale ed internazionale.