Coronavirus: impennata di casi in provincia di Imperia (+46), ma tornano a zero i ricoverati

I dati di Regione Liguria testimoniano una nuova impennata di casi in provincia di Imperia: sono 46 i nuovi positivi, numeri che non si vedevano da tempo. Calano, però, i ricoverati al ‘Borea’ di Sanremo che, con una dimissione, tornano a quota zero.

In totale in regione sono 134 i nuovi positivi.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.429.438 (+2.905)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 435.083 (+2.889)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 104.240 (+134)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.804 (+103)

Casi per provincia di residenza

Imperia 158 (+46)

Savona 175 (+7)

Genova 988 (+58)

La Spezia 293 (+23)

Residenti fuori regione o estero 47

Altro o in fase di verifica 143

Totale 1.804

Ospedalizzati: 20 (-1); 6 in terapia intensiva

Asl 1 0 (-1)

Asl 2 3 (-2)

San Martino 9 (+1); 6 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 1

Isolamento domiciliare: 583 (+87)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 98.078 (+31)

Deceduti: 4.358

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 97

Asl 2 69

Asl 3 296

Asl 4 62

Asl 5 158

Totale 682

Dati vaccinazioni 22/07/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.789.035

Somministrati: 1.580.064

Percentuale: 88%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni