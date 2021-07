Sanremo: primo giorno per il nuovo segretario generale Stefania Caviglia “Collaborare con i privati fondamentale per i servizi ai cittadini. Priorità a Casa Serena” (Video)

Primo giorno di lavoro a palazzo Bellevue per il nuovo segretario generale, Stefania Caviglia. Dal 31 agosto subentrerà a Tommaso La Mendola, prossimo alla pensione.

Stefania Caviglia, savonese, laureata in Giurisprudenza, dal 2015 è iscritta alla fascia professionale A ed è stata segretario generale del Comune di Varazze.

A Sanremo troverà una lunga serie di nuove sfide con molti cantieri prossimi a partire, importanti progetti come la vendita di ‘Casa Serena’ e la maxi riqualificazione della Pigna recentemente finanziata con 15 milioni di euro. Il bicchiere mezzo vuoto, però, si trova alla voce ‘finanze’, con le casse del Comune che hanno pesantemente patito il biennio 20/21 di emergenza covid.

A poche ore dal suo arrivo a Sanremo l’abbiamo incontrata e intervistata per mettere le basi dei primi progetti e dei primi lavori sui quali metterà mano.

L’intervista

“Sanremo ha molti progetti in itinere e in alcuni di questi il segretario Lamendola, che ringrazio, era direttamente coinvolto - ha dichiarato ai nostri microfoni Stefania Caviglia - uno degli interventi primari è la situazione di ‘Casa Serena’, sono state aperte le buste e in questi giorni procederemo al passaggio di gestione. Inoltre il Comune ha ottenuto un finanziamento importante per la riqualificazione della Pigna ed è un progetto che impegnerà moto gli uffici comunali”.

“La situazione del Comune di Sanremo è delicata come molti altri Comuni d’Italia con somme a disposizione che sono sempre di meno - ha aggiunto in merito ai conti pubblici di palazzo Bellevue - per questo il Comune si è impegnato in molti progetti in collaborazione con i privati, abbiamo in corso finanze di progetto importanti come quella per villa Zirio. Si tratta di razionalizzare le spese perché i servizi al cittadino devono essere garantiti, tagliando le spese con riqualificazione energetica, informatizzazione degli uffici per rendere buoni servizi al cittadino”.

“Il progetto più importante in questo momento è ‘Casa Serena’, ha i tempi più stretti - ha poi concluso il neo segretario facendo il punto sui progetti futuri - cercherò di coinvolgere tutta la struttura comunale, abbiamo dirigenti molto validi e voglio collaborare con tutti per fare squadra come si dovrebbe sempre fare”.

Questa mattina, pochi minuti dopo la nostra intervista, Stefania Caviglia ha incontrato il consiglio comunale e la giunta per le presentazioni di rito. Poi un mese circa di affiancamento all’attuale segretario La Mendola e, infine, il definitivo passaggio di consegne.