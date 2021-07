Le considerazioni del circolo Rifondazione Comunista Sanremo-Taggia 'Valeria Faraldi' sul futuro della sanità locale

Il circolo Rifondazione Comunista Sanremo-Taggia 'Valeria Faraldi' interviene con una serie di considerazioni in merito al futuro della sanità locale e sul progetto dell'ospedale unico.



“In relazione all'incontro, avuto su nostra richiesta, con il direttore generale dell'Asl1 Imperiese Silvio Falco per delucidazioni sulla situazione futura della sanità ponentina e sulle future strutture e soprattutto su quelle attualmente presenti, affermiamo quanto segue - dichiarano dal partito - sul nostro no alla chiusura degli ospedali di Imperia e Sanremo riteniamo importante sottolineare alcuni passaggi. Nell'ipotesi della costruzione del nuovo ospedale unico di Taggia, risulta del tutto evidente l'assoluta inadeguatezza del numero di posti letto che deve rispettare un coefficiente, quello dello 0.3 per mille abitanti, lo stesso vale per i posti per la riabilitazione dello 0,7 per mille. Nel nuovo e unico ospedale ne sarebbero previsti 618, ma al netto dei letti di riabilitazione si riducono a 437, quindi ben lontani dai 640 (3 X 1000) previsti”.

“Inoltre ci preoccupano le ragioni economiche - prosegue la nota - probabilmente il finanziatore dell'opera sarà l'Inail sotto forma di prestito. Visto che il preventivo, ad oggi , è di 270 milioni di euro, l'ente pubblico dovrebbe pagare un canone di oltre 10 milioni di euro l'anno. Saranno risorse sottratte ai servizi, soprattutto quei servizi che hanno bisogno di nuove risorse economiche per l'abbattimento delle liste d'attesa. Non ci spieghiamo, nonostante la presenza di ben tre assessori imperiesi in giunta regionale, la totale mancata considerazione del rapporto fra contributi versati degli imperiesi alla Regione Liguria, rispetto ai benefici ricevuti sotto forma di servizi sanitari. Un'anomalia che da anni è presente, ma che ormai è diventata regola. A nostro parere occorre, nel caso i vertici politico-amministrativi decidano di procedere con l'edificazione del nuovo ospedale unico, pensare progettare e realizzare, già da domani, opere che consolidino il concetto della territorialità della sanità, recuperando anche gli edifici già esistenti. L'età media dei residenti imperiesi ha subito una forte impennata, sia per abbandono della terra natia, ormai da considerarsi una periferia ai confini dell'Italia, sia proprio per natalità”.