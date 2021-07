Ventimiglia: sabato si parlerà di Le Corbusier e non solo alla SOMS di Grimaldi

Alla SOMS di Grimaldi a Ventimiglia, torna "Non Solo Spiaggia". Si tratta della 16ª edizione della rassegna che cinque sabati estivi proporrà incontri tra musica e letteratura in una fascia sospesa sul mare accanto alla Francia. Sabato 24 luglio, alle 18, Elisabetta Emina-Gaspard e Cyril Brulé, presenteranno “De la colline de Vézelay au Cap Martin” (Ed. Le Charmoiset). Un incontro in italiano e francese per parlare di Le Corbusier e altri personaggi chiave dell’architettura e del design che hanno realizzato a Cap Martin i loro eccezionali progetti pervasi di modernità. Intermezzi musicali con l’arpa a cura di Claudia Lorenzi.



"L’incontro a ingresso libero si terrà presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Via della Pace a Grimaldi Superiore. Al termine si terrà un rinfresco. - ricordano gli organizzatori - Martedì 27 luglio pomeriggio verrà effettuata una visita ai tesori di Cap Martin, guidata dai conferenzieri . I dettagli saranno forniti e le iscrizioni saranno effettuate durante la stessa conferenza".



Questo il programma degli altri incontri:



- 31 luglio - Francesco Basso, “Caso Voronoff” (Ed. All Around).

- 7 agosto - Giorgio Caudano, “L'immagine ritrovata. Ventimiglia e dintorni nei dipinti dell’Ottocento e primo Novecento” (Ed. Alzani)

- 14 agosto - Romano Cima, “Chiedo scusa se parlo di Maria” (Ed. Philobiblon). Intermezzi musicali con la viola di Brigitte Autret.