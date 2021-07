Sanremo: martedì la sezione locale dell'Unione Italiana Ciechi ricorderà Bianca Maria Veneziani

La sezione locale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus-APS omaggerà martedì prossimo la memoria di Bianca Maria Veneziani, scomparsa il 27 luglio del 2018 e donatrice dei propri beni all'associazione. L'UICI ha così ereditato la maggior parte del suo patrimonio immobiliare.

“Da sempre uno dei problemi più grandi per la nostra sezione è stato proprio quello economico - commentano dall'UICI - infatti siamo riusciti ad andare avanti sempre, ma con tanta difficoltà, quindi il grande gesto compiuto da Bianca Maria, ovvero quello di destinarci gran parte del suo patrimonio, ci dà un enorme aiuto e renderà il futuro associativo sezionale indubbiamente più roseo”.

Il consiglio sezionale, nella seduta del 15 giugno scorso, per celebrare e commemorare Bianca Maria nel giorno della sua scomparsa, ha indetto per martedì 27 luglio il 'Veneziani day' predisponendo un apposito programma.

Alle ore 10.30, presso la chiesa parrocchiale degli Angeli, in piazza Colombo, si svolgerà la Messa per Bianca Maria. Al termine ci sarà un momento di ricordo di Bianca Maria con diversi interventi.

Alle 12.30, presso il ristorante Marinella in via Ruffini, si svolgerà il pranzo commemorativo di Bianca Maria offerto a tutti i partecipanti dalla sezione UICI imperiese.

Tutti i soci che conoscevano Bianca Maria o che comunque vogliono ricordarla per il suo grande gesto di sensibilità compiuto verso il nostro Sodalizio, sono pregati di prenotarsi per il pranzo contattando l'ufficio negli orari di apertura.

Il lunedì mattina, il mercoledì mattina e il giovedì mattina chiamando la sede di Imperia al numero 0183 292809, mentre il martedì mattina quella di Sanremo al numero 0184 507677.