Imperia: venerdì sera concerto lirico al tetro del Mutuo Soccorso di Oneglia

Venerdì, alle 21, presso il teatro del Mutuo Soccorso, in via Santa Lucia n.14 a Imperia Oneglia, si terrà un concerto lirico vocale. La serata a offerta libera è stata organizzata dagli Amici della musica di Voghera in collaborazione con il Circolo Amici della lirica di Imperia.

Si tratta del concerto finale della masterclass di Repertorio Vocale della pianista Angiolina Sensale, con la partecipazione del baritono Alessio Verna, Zhang Langmeng mezzosoprano, Valentina Garavaglia soprano, Xin Rui Liu tenore, Wang Mingxuan baritono, Veronica Esposito mezzosoprano. Questo il programma della serata:

S. Gastaldon: Musica proibita Mingxuan

C. Saint Saens: Mon coeur ( da “Sansone e Dalila”) Lanmeng

G. Verdi: La mia letizia infondere ( da “ I Lombardi alla prima crociata”) Rui Liu

G. Puccini: Senza mamma ( da “Suor Angelica”) Garavaglia

W. A. Mozart: Rivolgete a lui lo sguardo ( da “Così fan tutte”) Mingxuan

G. Verdi: Nei giardin del bello ( da “Don Carlo”) Lanmeng

G. Puccini: E lucevan le stelle ( da “Tosca”) Rui Liu

G. Puccini: Chi il bel sogno di Doretta ( da “La Rondine”) Garavaglia

G. Bizet: Habanera ( da “Carmen”) Esposito

U. Giordano: Nemico della patria ( da “Andrea Chenier”) Verna

G. Rossini: Cruda sorte ( da “ Italiana in Algeri”) Esposito

G. Rossini: Ai capricci della sorte ( da “Italiana in Algeri”) Verna-Esposito