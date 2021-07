Bordighera: venerdì sera musica per la ripartenza con Il pianista Alexander Romanovsky

Il Seagull Lounge Beach Bistrot, presso i Bagni Kursaal di Bordighera – Lungomare Argentina 7 – location innovativa con un concept esclusivo in Riviera, farà da cornice Venerdì 23 Luglio alle ore 21:00 a un interessante e innovativo progetto musicale. “Piano B”, è la proposta di Alexander Romanovsky, pianista di fama internazionale, ospite delle più prestigiose stagioni concertistiche dalla Royal Albert Hall di Londra alla Scala di Milano, ed è un progetto che vuole dare una risposta al momento storico che stiamo vivendo.

Si tratta di un insolito tour di concerti di musica classica all’aperto durante il musicista suona il pianoforte su un vero e proprio palco mobile che attraverserà tutta l’Italia e che schiudendosi aprirà un piccolo mondo a chi gli starà intorno, abbattendo tutti i muri interiori ed esteriori, gettando un seme per la rinascita e la forza che serve per andare avanti e per alcuni per ripartire.

Sarà un momento unico per la città di Bordighera che insieme al Seagull entra a far parte di un percorso che toccherà tutte le regioni d’Italia per portare la musica classica sia alle persone che ne sono state private nell'ultimo anno, sia a quelle che la conoscono ancora poco e non sanno cosa possa fare per loro.

La durata del concerto sarà di un’ora circa e il programma comprenderà musiche di Frédéric Chopin e Sergej Rachmaninov. Il concerto è a titolo gratuito, per accedervi basta registrarsi sul sito di Piano B, dove

si può consultare la lista completa delle tappe: www.piano-b.eu

Per maggiori info e prenotazioni per la tappa di Bordighera telefono: +39 393 396 1949 o +39 0184 264487