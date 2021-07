Interni a Sanremo ti invita a scoprire la nuova collezione outdoor 2021 di Flexform

Desideri arricchire i tuoi spazi esterni con un arredamento dal fascino senza tempo? La voglia di star fuori e godersi gli spazi esterni è tanta e tante sono le soluzioni e i complementi d’arredo per rendere più confortevole il proprio giardino o la propria terrazza che potrai trovare da Interni a Sanremo.

Interni presenta la nuova collezione outdoor 2021 di Flexform che si contraddistingue per la ricercatezza dei materiali come l'acciaio, il legno, l'alluminio e la vasta gamma di tessuti per il rivestimento, creando un prodotto finale di indubbia eleganza ed un elevato livello di confort oltre alla possibilità di essere riutilizzati grazie al fatto di essere, la maggior parte di essi, parti modulari e scomponibili.

Forte della sua pluridecennale esperienza nella produzione di arredi di alta gamma e dopo diverse incursioni in ambito outdoor per progetti speciali realizzati per yacht e resort, Flexform presenta una collezione outdoor che include sistemi di seduta, divani, poltrone, tavoli, sedie e numerosi complenti e accessori.

L’arredamento outdoor proposto da Interni in collaborazione con Flexform è ricco di forme armoniche e soluzioni che si inseriscono perfettamente con lo spazio circostante.

Se sei alla ricerca di un arredamento da esterno ecologico e sostenibile, non rinunciare alla bellezza e al design di Flexform.





