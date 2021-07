Dalla Costa Azzurra: aumenta il tasso di incidente, mascherine obbligatorie e coprifuoco dietro l'angolo

Ritorno del coprifuoco e mascherina obbligatoria ovunque: sono queste le decisioni che potrebbe prendere il prefetto delle Alpi Marittime per rallentare il ritorno del Covid-19 in Costa Azzurra.

Il tasso di incidenza potrebbe superare i 200 casi per 100mila abitanti (ieri erano 196) e, quindi, far sì che si inseriscano nuove restrizioni locali, come annunciato dal presidente Macron.

In alcune zone rimane obbligatoria la mascherina, almeno fino al 2 agosto mentre la pandemia sta colpendo anche i giovani. Non è da escludere che possa tornare anche il coprifuoco alle 23.