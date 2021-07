L'app EasyPark arriva anche a San Bartolomeo al Mare: Barreca: "Parcheggiare con comodità e senza perdere tempo"

Da alcuni giorni è attiva anche a San Bartolomeo al Mare l’app EasyPark, l’app per la sosta più diffusa in Italia, disponibile in oltre 2200 città europee, di cui 500 in Italia, comprese Diano Marina, Imperia e Sanremo.

Con EasyPark l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente tramite geo localizzazione. L’utente può prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale.

“Introduciamo questa tecnologia anche a San Bartolomeo al Mare - dichiara il Consigliere delegato alla Polizia locale Giovanni Barreca -, per consentire agli automobilisti di parcheggiare con comodità e senza perdere tempo, come già avviene in migliaia di città in Italia e all’estero”.

Costi e modalità sono disponibili sul sito dell’applicazione.