Marco Scajola a ‘2 ciapetti con Federico’: “15 milioni per cambiare il volto della pigna di Sanremo”

Durante l’intervista si è anche parlato della campagna vaccinale e delle recenti minacce ricevute dal presidente Giovanni Toti.

Marco Scajola

"Finalmente la pigna avrà un nuovo volto, con una riqualificazione urbana ed una vitalità economica e sociale". A parlare, ospite di '2 ciapetti con Federico', è l'assessore regionale Marco Scajola commentando il finanziamento statale di 15 milioni di euro destinato al centro storico di Sanremo. La pigna, tramite il bando 'Qualità dell'abitare', sarà infatti protagonista di un progetto volto ad un suo risanamento sotto il profilo urbanistico ed economico. "Non sarà un solo intervento ma un progetto globale che toccherà una serie di fattori – ha spiegato Scajola – da una riqualificazione edilizia ed urbanistica alla creazione di nuove opportunità ed attività culturali, sociali ed imprenditoriali, che daranno sicurezza ad un quartiere che a volte finisce sulle cronache giornalistiche per situazioni che non merita". Durante l'intervista si è anche parlato della campagna vaccinale e delle recenti minacce ricevute dal presidente Giovanni Toti.

Federico Marchi

