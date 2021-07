Imperia: mercoledì al Borgo Foce la 5,5 km organizzata dal Marathon Club del capoluogo

Mercoledì prossimo il Marathon Club Imperia organizza una gara podistica di 5,5 km con quattro giri al Borgo Foce di Imperia.

In quella occasione, verrà consegnato il 30° Premio Marathon assegnato all'atleta imperiese Aurora Bado dell'atletica Freezone di Brescia.

“Il Premio Marathon - si spiega nel comunicato - è un premio prestigioso, che è stato assegnati a forti atleti della Maratona dal 1991, che si sono distinti non solo per le capacità sportive, ma attaccamento allo sport della corsa, alla sua divulgazione ed alla correttezza sportiva. Negli ultimi anni, il Marathon ha guardato in avanti assegnando l'ambito premio anche a ragazzi molto promettenti, e i fatti gli hanno dato ragione. Nel 2005, il premio è stato assegnato ai giovani Giulia Alberti della Foce Sanremo ed a Enrico Demonte della U.S. Maurina Olio Carli. Il giovane Demonte, è poi approdato nella Nazionale dei velocisti ottenendo degli ottimi risultati nei 200mt. Nel 2012, il premio è stato assegnato ad un altro giovane che ci ha dato tante soddisfazioni, parliamo di Davide Re, Nazionale sui 400 mt. dove ha stabilito il miglior tempo di tutti i tempi nella storia Italiana sui 400 mt.

Con questo auspicio che assegniamo il Premio alla giovane Aurora, per le seguenti motivazioni:

AURORA BADO

Nata a Imperia il 24/8/2002

residente da sempre a Imperia

ha iniziato a correre nel 2013 all’età di 11 anni nella Società Pro-San Pietro di Sanremo, poi passata nelle file dell’atletica Ventimiglia e per due anni da allieva ha fatto parte dell’atletica ARCOBALENO. Il passaggio nella categoria Juniores, è passata all’atletica Freezone di Brescia sua attuale società di appartenenza, Società ben strutturata a livello agonistico.

Dopo aver ottenuti diversi titoli Regionali sia in Liguria che in Lombardia

I risultati più significativo sono stati:

- per ben 5 volte vincitrice dei 1000 mt. in pista all’ERCULIS di Montecarlo

- Due vittorie nel leggendario cross 5 MULINI di San Vittore OLMA di cui una da Juniores

- Nel 2019 si è laureata Campionessa Italiana Allieve asulla distanza di 6 km. Su strada

- Nel 2020 medaglia d’argento sui 5.000 mt. in pista a Modena ai Campionati Italiani Juniores (perso il titolo per pochissimi decimi)

- Nel 2021 terza classificata sui 5000 mt. in pista Campionati Italiani a Grosseto.

- Sempre quest’anno ai Campionati assoluti in pista nei 5000 mt. ha stabilito il suo personale, con 16’56” ottenendo il PASS per i CAMPIONATI EUROPEI DI TALLIN (Estonia)

- Ha ottenuto al suo esordio in una gara dei 3000 SIEPI il PASS per i Campionati EUROPEI di TALLIN con il tempo di 10’47”

- Ha esordito in questa non sua specialità ai Campionati Europei, non riuscendo ad avere il PASS per la finale.

Il Consiglio del Marathon Club Imperia ha deciso all’unanimità di assegnare il prestigioso e 30° Premio Marathon non solo per i risultati ottenuti, ma per la dedizione, il sacrificio, e la capacità di conciliare lo sport ad alto Livello con lo studio, ottenendo degli ottimi risultati nella maturità scolastica ottenendo il massimo dei voti 100/100 nel campo agroalimentare, agrotecnico e agroindustria".