Calcio: l'Imperia si è iscritta ufficialmente al campionato di Serie D, per i nerazzurri è la 35ª volta

L'Imperia Calcio è ufficialmente iscritta alla Serie D 2021/2022. Ieri la società nerazzurra si è infatti ufficialmente iscritta al massimo campionato dilettantistico, in anticipo rispetto al termine fissato per domani alle 18.

La squadra del capoluogo, dopo l'ottima undicesima piazza finale ottenuta nel 2020/21, parteciperà così per la 35esima volta alla categoria seconda per apparizioni, in Liguria, al solo Sestri Levante, con 40.

Da segnalare infine che il campionato prenderà il via domenica 19 settembre. Attesa ora per gironi e calendari.