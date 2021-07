Ventimiglia: la Croix Rouge di Monaco tende la mano alla fondazione ‘Chiappori’ e dona materiale per l’assistenza agli anziani (Video)

Anche nel nome della solidarietà si rinsalda sempre di più il legame tra il Principato di Monaco e Ventimiglia.



Questa mattina la Croix Rouge di Monaco ha donato alla fondazione ‘Ernesto Chiappori’ diverso materiale per l’assistenza agli anziani: materassi, sedie a rotelle, sedie per fare la doccia, girelli. Tutto sarà sanificato per poi essere messo a disposizione degli ospiti. Si tratta principalmente di materiale che la Croix Rouge aveva in esubero e che, ora, potrà essere adeguatamente utilizzata alla fondazione ventimigliese.

“La Croce Rossa di Monaco ha donato del materiale che per loro è un surplus, ma che per noi è molto importante - dichiara ai nostri microfoni Nico Martinetto, presidente della fondazione ‘Chiappori’ - in questo momento di covid e crisi economica qualsiasi cosa che per gli altri può essere superflua, per noi è importantissima. I rapporti con Monaco sono sempre più saldi”.