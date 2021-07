Ventimiglia: Vigili del Fuoco e 118 in azione per un uomo in difficoltà sugli scogli

Sembrava un intervento urgente quello che ha coinvolto una squadra dei vigili del fuoco e un equipaggio del 118 a Ventimiglia, ma per fortuna poi la situazione si è rivelata meno grave del previsto.

I soccorsi si sono mobilitati per prestare assistenza a un uomo in difficoltà dopo una caduta sugli scogli in riva al mare all'altezza della prima galleria in direzione Francia dopo Latte.

Una volta sul posto però i sanitari hanno verificato che le condizioni della persona non erano particolarmente preoccupanti, tanto che il soggetto ha fir4mato il modulo di rifiuto per cure e ricovero.