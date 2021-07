Vallecrosia: finiscono con l'auto contro il muro, due giovani portati in ospedale. Non sono gravi

Incidente stradale, questa notte verso l’1.30 a Vallecrosia in via Roma. Due giovani, a bordo di un’auto, sono finiti fuoristrada per cause in via d’accertamento.

Secondo quanto appurato dalle forze dell’ordine il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il muro. I due, lui 19 anni e lei 17, hanno riportato alcune ferite e un trauma facciale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto i due feriti, poi soccorsi dal personale medico del 118 e da due ambulanze, che li hanno portati in ospedale in codice giallo di media gravità.