Scatta il divieto di balneazione ad Arma di Taggia: Conio "Non nascondo il mio stupore"

È scattato il divieto di balneazione ad Arma di Taggia. Il provvedimento è stato firmato pochi minuti fa per un paio di valori fuori scala emersi dalle ultime analisi di Arpal. Uno di questi ha segnalato la presenza di escherichia coli. Ricordiamo che su Arma c’è un unico punto di prelievo ma in questi casi il divieto si applica a tutto il litorale del comune.



Un bel problema in piena stagione turistica. “Non nascondo il mio stupore – dichiara il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio - nel prendere atto di tali risultati, anche alla luce del perfetto funzionamento del nostro depuratore, che, ho avuto modo di appurare, non ha avuto alcun malfunzionamento nel corso degli ultimi mesi e anche in ragione delle analisi effettuate in autotutela nel giorno 13 luglio che avevano dato esito nella norma. In via cautelativa, mi trovo però obbligato ad emettere ordinanza di divieto di balneazione per il nostro litorale. Confido di poter annullare tale Ordinanza non appena avremo esiti favorevoli delle controanalisi”.