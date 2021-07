Il vice Sindaco di Montalto Carpasio ricorda Francesco Brilla "Grazie per quanto hai fatto"

Il vice Sindaco di Montalto Carpasio, Valerio Verda, ricorda con dolore la scomparsa di Francesco Brilla:

"Non ci sono parole per descrivere il profondo dolore che la nostra Amministrazione Comunale sta provando in queste ore. Vorremmo solamente che a lui arrivasse un grazie per tutto quello che ha fatto in questi anni per il 'Museo della Resistenza' di Carpasio, per tenere vivi i valori fondanti della nostra Costituzione. Grazie Francesco per tutto quello hai insegnato alle centinaia di studenti di tutte le nazionalità che ogni anno si recano in 'Costa di Carpasio' in visita al museo, insieme ai loro insegnanti. Ti salutiamo Francesco. Tu in Costa ci sarai sempre come sarai sempre nel cuore di coloro che ti hanno amato".