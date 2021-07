Arma di Taggia è pronta per il weekend di Sant'Erasmo: una festa nel segno della normalità, torneranno anche i lumini

Tutto pronto ad Arma di Taggia per la tradizionale festa di Sant'Erasmo, in programma sabato e domenica. "Quest'anno i festeggiamenti saranno nel segno della ripartenza e di un graduale riavvicinamento alla nostra amata tradizione" - ha annunciato Graziano Farina, il neo eletto presidente della Cumpagnia Armasca -Ci tengo fin da ora a ringraziare il Comune di Taggia, in particolare l'ufficio turismo e l'assessore Barbara Dumarte così come le numerose istituzioni, i gruppi e le associazioni che hanno collaborato per la realizzazione".

Rispetto alla cerimonia in versione ridotta dell'anno scorso, a causa delle restrizioni nazionali per il Covid, i festeggiamenti di Sant'Erasmo 2021 torneranno con molte novità. In particolare la Cumpagnia ha organizzato la festa su due giorni, dal 24 al 25 luglio.

Sabato, tornerà a svolgersi la 'Processione di Sant'Ermu', "Sarà una rievocazione storica in costume grazie agli amici dei rioni Parasio e Orso di Taggia e con la collaborazione del gruppo Levà C'è e del comitato Natale a Villa Boselli. - racconta Farina - Cercheremo di far rivivere magiche atmosfere di un passato che non c'è più grazie proprio alla partecipazione dei figuranti nei caratteristici e artigianali costumi d'epoca che fanno da tempo parte della tradizione tabiese. Alle 21.30, un figurante vestito da Vescovo (Sant'Erasmo) arriverà a bordo di una piccola imbarcazione e sbarcherà sulla spiaggia. Lì sarà accolto dalla gente del luogo e prenderà il via la processione sul lungomare che si chiuderà in piazza Tiziano Chierotti. A quel punto il 'Santo' si rimetterà in mare e la barca costeggerà la costa di Arma lasciando al suo passaggio i fuochi di segnalazione rossi che illumineranno la rotta percorsa e tutto il litorale". Inoltre, alle 19, si terrà anche la gara podistica Aspettando Sant'Erasmo, organizzata dalla ASD Running Free, con partenza e arrivo in piazza Tiziano Chierotti. Mentre, alle 21, sul sagrato della Chiesa Parrocchiale, musica con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo che proporrà un omaggio ad Astor Piazzolla. Un concerto in collaborazione con l'associazione Gente Comune di Arma.

Il giorno seguente, domenica 25 luglio, sarà la volta dei due momenti tradizionali che accompagnano i festeggiamenti patronali di Arma di Taggia. Il primo, alle 15.30, con la processione in mare. "Numerose barche si staccheranno da Arma per raggiungere il 'Capo dell'Arma' (Capo Verde) dove sott'acqua, a 24 metri di profondità, è presente la statua di Sant'Erasmo degli Abissi, donata dalla Croce Verde Arma Taggia, per ricordare tutti quelli che hanno sacrificato la loro vita in mare. Questa iniziativa si svolge con gli amici dell'associazione Quarto Quadrante e con il prezioso ausilio della Capitaneria di Porto" - ricorda il presidente della Cumpagnia Armasca.

"E' un'iniziativa che proponiamo ormai da qualche anno e viene sempre molto apprezzato. L'anno scorso parteciparono ben 22 imbarcazioni. - ricorda - Come da tradizione, verrà posta in mare una corona d'alloro e insieme ad ANMI, leggeremo i nomi degli appartenenti al personale di terra, militare e civile, di chi perse la vita il 7 maggio 2013 quando la motonave Jolly Nero impattò contro la torre piloti di Genova. Quella sera morirono in nove e da allora ogni anno li ricordiamo. Seguirà la benedizione delle barche a cura del Vescovo Emerito Mons. Alberto Maria Carreggio" - aggiunge Farina.

Quindi seguirà un secondo momento che si terrà, in parte, a terra, con la Santa Messa celebrata alle 17 davanti alla chiesetta di via San Giuseppe ad Arma di Taggia, officiata da Mons. Careggio insieme al parroco Don Alessio Antonelli. "Subito dopo prenderà il via la processione, accompagnata dalla banda Pasquale Anfossi di Taggia. La statua di Sant'Erasmo sarà portata lungo le vie del centro di Arma. - spiega Farina - Verrà caricata su un gozzo e portata a remi, al largo e lì, alla presenza delle altre barche in processione, ci sarà la benedizione. Infine la statua del santo sarà riportata in Chiesa, accompagnata dal suono delle campane".

La grande novità è rappresentata dal ritorno dei lumini. "Sì, insieme agli stabilimenti balneari e al Comune siamo riusciti a ripristinare questo suggestivo momento. Alla sera i volontari distribuiranno gratuitamente 4mila lumini biodegradabili che turisti e residenti potranno accendere e posizionare sull'acqua illuminando la costa. Parte saranno dati attraverso le spiagge. Quella dei lumini è una usanza diventata molto famosa e che purtroppo non è sempre stato possibile fare. - conclude il presidente della Cumpagnia Armasca - Quest'anno per Sant'Erasmo abbiamo cercato di arricchire la festa, dando colore e lustro a questa tradizione così cara alla comunità e tanto apprezzata dai turisti".