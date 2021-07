Quad Cross: altra prova da campione per Patrick Turrini alla pista del Malandrone

Il sanremese Patrick Turrini ha letteralmente dominato la 5^ prova del campionato Azzurro Quad Cross. Sin dalle prove di qualifica il matuziano ha fatto intendere a tutti che la giornata sarebbe stata rovente e così in effetti è andata. 1370 metri di pista, quelli del Malandrone, che hanno goduto della performance del campione italiano in carica, 18 minuti più 2 giri di gara dove Patrick Turrini ha sciorinato le sue abilità di pilota, di tecnica, di performance fisica , di fair play ma soprattutto di testa.



Dopo il miglior tempo azzeccato nelle prove di qualifica, il frontman Turrini Motosport, ha centrato entrambe le partenze delle 2 manche cronometrate portandole a termine sempre con l'oro. In più ha fatto suoi anche l’holeshot e la manche supercampione. “In pista il centauro Turrini sembrava non solo correre ma anche dettare i tempi degli altri competitors tenendoli a bada all'occorrenza e lasciandoli avvicinare quando a lui stava bene. - raccontano dal team di Turrini - Insomma una gara in completo stato di grazia, dove la tabella rossa scintillava mentre il colosso Patrick Turrini dettava legge, impartiva lezioni di tecnica ma soprattutto teneva alti i colori del fair play italiano".



Patrick Turrini rimane al vertice della classifica del campionato Tricolore Quad Cross e ha già cominciato a lavorare per i prossimi appuntamenti quadcross tra i quali Pount De Voux a fine agosto. L'appuntamento invece con il campionato italiano quad cross sarà a Macerata il 12 settembre. Infine, la sua partecipazione al Trofeo delle Nazioni in Francia il prossimo 3 Ottobre in squadra con 2 altri talenti della disciplina Paolo Galizzi e Simone Mastronardi.