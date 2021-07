Nuoto: ultimi appuntamenti della stagione per gli atleti della Rari Imperia, nel weekend finali regionali

Il team di Nuoto della Rari Nantes Imperia è al rush finale. E’ arrivato il momento degli ultimi appuntamenti della stagione, i più importanti.

I giallorossi scenderanno in vasca venerdì, sabato e domenica prossimi alla piscina ‘Sciorba’ di Genova per affrontare le Finali Regionali di Categoria in Vasca Lunga (50 metri). Gare che assegneranno le medaglie per il titolo ligure e che per molti sarà anche l’ultimo atto di questa stagione sportiva.

I migliori crono, poi, si giocheranno il titolo italiano nelle prestigiose Finali Nazionali di Roma (dal 4 all’ 11 agosto) al Foro Italico.

“Con un paio di atleti, forse qualcuno in più - commenta il tecnico Davide Dreossi - abbiamo buone speranze di presentarci al Foro Italico. Adesso la testa va alle gare della Sciorba che saranno l’occasione, per molti, per chiudere bene la stagione e magari strappare un pass per Roma”.

Ecco i giallorossi, e le rispettive gare, presenti alla ‘Sciorba’:

Martina Acquarone (classe 2006), 200 Stile Libero; 50, 100, 200 Rana; 200 Misti

Elisa Cifelli (classe 2005) 50, 100 Rana; 200 Misti

Benedetta Di Marco (classe 2008) 100, 200 Rana; 100 Farfalla; 200 Misti

Sofia El Baraka (classe 2007) 50, 100 Stile Libero; 100 Rana

Soraya El Baraka (classe 2004) 50, 100, 200 Rana

Anna Luce Marzorati (classe 2008) 100, 200 Stile Libero; 100, 200 Rana; 200 Misti

Maria Chiara Marzorati (classe 2006) 50 Farfalla; 200 Misti

Stefano Elia Marzorati (classe 2004) 50, 100, 200 Rana; 200 Misti

Eleonora Mela (classe 2005) 200, 400 Stile Libero; 200 Dorso; 200; Misti

Giulia Jana Viacava (classe 2006) 50, 100 Stile Libero; 50, 200 Dorso

Edoardo Campi (classe 2005) 100, 200 Farfalla

Lorenzo Giordano (classe 2005) 100, 200 Rana