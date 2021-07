Taggia: addio alla delega alla cultura per Laura Cane, "Abbiamo fatto tanto, spero che i progetti vengano portati a termine"

"Tanto è stato fatto in questi anni, tanti i progetti conclusi e alcuni ancora da concludere. Spero siano portati a compimento".

Così Laura Cane, presidente del consiglio comunale di Taggia, chiude questi anni da amministratrice con delega alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio storico. Ne avevamo parlato ieri con il virtuale passaggio di consegne con la consigliere comunale Chiara Cerri. La nomina affidata dal sindaco, interrompe il percorso portato avanti da Laura Cane fino a novembre scorso, quando nel rimpasto di giunta, perse le deleghe alla cultura e alle pari opportunità rimanendo con il ruolo istituzionale di presidente del consiglio comunale.

"Mi ha onorato ricevere la delega alla cultura, assegnatami dal sindaco il giorno dopo le elezioni di quasi 5 anni fa. Così come è stato un onore portarla avanti in questi anni di duro lavoro - sottolinea Laura Cane - Il mio più grande ringraziamento va alle tante associazioni culturali di Taggia, loro sono i veri protagonisti della cultura e delle tradizioni della nostra bella cittadina".



"Quando mi ero presentata alla comunità tabiese alle scorse elezioni dissi che l’amministrazione doveva fare da spalla alle associazioni culturali e così abbiamo fatto, abbiamo cercato di sostenerle in tutto e per tutto. Ringrazio ancora gli uffici che mi hanno sostenuta e i professionisti del settore che hanno portato avanti con me progetti importanti e che grazie a loro sono diventati di grande spessore culturale , alcuni dei quali peraltro in 'dirittura d’arrivo'. Ringrazio il sindaco per la collaborazione di questi anni e Faccio i miei più cari auguri ala consigliera Cerri per incarico ricevuto" - conclude Laura Cane.