Santo Stefano al Mare: stasera in piazza Baden Powell l'omaggio a Mina con i 'Cor de Mar'

Questa sera alle 21.45, a Santo Stefano al Mare, vanno in scena i “Cor de Mar”, in piazza Baden Powell in un concerto dedicato a Mina.

Anna Maria Mazzini, nasce il 25 Marzo 1940 a Busto Arstizio e con lei nasce quella che diventerà la “regina” della musica italiana: la divina Mina. Un dono, il suo, che la porterà ad interpretare brani che hanno segnato la storia della musica e che sono fotografie di una società in piena evoluzione. Mina sa essere poliedrica, innovativa e controcorrente, un vero personaggio che parla attraverso le sue canzoni e arriva diretta a giovani e meno giovani.

In assetto acustico e non, il duo “Cor de Mar” si propone di coinvolgere all’ascolto un pubblico assolutamente variegato, proprio come variegate sono le sfaccettature di Mina; un vero e proprio percorso fatto non solo di grandi canzoni ma anche di piccoli aneddoti e curiosità in cui si possa assaggiare un po’ del sapore di chi ha fatto e fa ancora scuola alla musica italiana e non.