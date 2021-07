Sabato 31 luglio a Ventimiglia giornata di pulizia organizzata dall'associazione 'Terre di Grimaldi'

L’associazione ‘Terre di Grimaldi’ organizza, per il 31 luglio prossimo dalle 8 di mattina, una giornata di pulizia dei rifiuti abbandonati dai migranti sul sentiero che va dalla fine di Via Voronoff all’autostrada A10.

La giornata è organizzata con il supporto del Comune di Ventimiglia e della Docks Lanterna e con la collaborazione del collettivo Kesha Niya. Ai volontari che vorranno partecipare è consigliato un abbigliamento da lavoro e scarpe da trekking o similari. I guanti e i sacchi saranno forniti dalla Docks, che si farà carico del ritiro dei rifiuti che accumuleremo provvisoriamente presso la fine di V. Voronoff. Per chi arriva da fuori è consigliato parcheggiare prima di entrare in paese e di salire a piedi, percorrendo tutta la strada principale fino alla fine del centro abitato.

“Sappiamo che la strada più corretta – evidenziano gli organizzatori - sarebbe stata quella di fare in modo che fosse il Comune a farsi carico della rimozione, ma ad oggi la gestione dei rifiuti a Ventimiglia è in regime di proroga ‘a ordinanza’, in attesa di sapere con l’esito della gara d’appalto, chi sarà il nuovo gestore ambientale, quindi il rischio (ma era quasi una certezza) era quello di passare tutto il resto dell’estate con il fetore dei rifiuti abbandonati e dovendo sopportare anche la vista del degrado e tutte le altre conseguenze dell’inquinamento causato dall’incessante passaggio di questi incivili che non hanno nemmeno la più pallida concezione del rispetto della casa degli altri e soprattutto di Madre Terra”.

“Quindi – terminano - in un’ottica di collaborazione e con la volontà di rimuovere i rifiuti il prima possibile, abbiamo deciso di optare per questa soluzione, ben sapendo che non si tratta di un rimedio definitivo, ma solo di un inizio. Ci auguriamo che si possa trovare una soluzione a questo grave problema ambientale che affligge Grimaldi da anni. Noi mettiamo a disposizione le nostre conoscenze e i nostri mezzi per farlo, insieme a chiunque si renderà disponibile”.