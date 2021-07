Sanremo: preghiera dei musulmani stamattina a Pian di Poma, lamentele dei residenti ma era autorizzata

Molte lamentele da parte dei residenti di zona Villa Helios, corso Marconi e via Padre Semeria a Sanremo, per il rumore proveniente dal campo sportivo di Pian di Poma dove, questa mattina all’alba, si sono radunati molti fedeli musulmani, per la cosiddetta ‘Giornata del Sacrificio’.

La ‘Festa del Sacrificio’, o ‘La Grande Festa’, richiama il passo contenuto sia nel Corano che nella Bibbia, nel quale Dio chiede ad Abramo un sacrificio, e Abramo accetta di sacrificare suo figlio come atto di obbedienza. Si celebra in corrispondenza con il pellegrinaggio alla Mecca, che ogni musulmano dovrebbe osservare almeno una volta nella sua vita.

Ma, questa mattina, molti residenti sono stati svegliati prestissimo dalle preghiere che arrivavano dagli altoparlanti sistemati sul campo sportivo e dalla folla di fedeli presenti. Non sono mancate le rimostranze alla Polizia Municipale e anche alla nostra redazione. Dalle verifiche effettuate è risultato che la preghiera era stata regolarmente autorizzata dalla Questura ed è stata svolta a Pian di Poma per il rispetto delle normative Covid.

A maggio scorso e nel 2020 si registrarono due episodi analoghi al termine del Ramadan, quando i fedeli musulmani si riunirono (sempre per le normative anti Covid), sempre a Pian di Poma e al campo di Pian dei Cavalieri a Borgo Tinasso. Anche in quel caso molti residenti vennero svegliati la mattina presto.