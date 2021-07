A 48 ore dall’incendio (QUI) di domenica pomeriggio in via Rambaldi 10, in frazione Coldirodi a Sanremo dove un appartamento è andato completamente distrutto, nessuno è intervenuto per rimuovere le masserizie in strada.

Dalla frazione collantina i residenti chiedono un aiuto per fare in modo che vengano rimossi i rifiuti lasciati in strada: “Gli odori – ci hanno detto – visto anche il caldo, sono insopportabili. Abbiamo chiamato il Comune ma, al momento, nessuno è intervenuto”.