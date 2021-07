Imperia: guasto idrico in via De Sonnaz, intervento degli operai Amat

Guasto idrico all'altezza dell'incrocio tra via De Sonnaz e via Belgrano a Imperia. Questa mattina gli operai Amat sono intervenuti a pochi passi da piazza Dante, sulla tubatura della condotta idrica. Per fortuna disagi limitati, considerando che non è stato necessario interrompere l'erogazione dell'acqua. Gli operai hanno sostituito la sezione del tubo rotta e a breve verrà chiuso il buco nella strada dove è stato allestito il cantiere.