Vallecrosia approva il protocollo di intesa con Sanremo per lo sviluppo dei sentieri e del turismo outdoor

Il Comune di Vallecrosia ha approvato il protocollo d'intesa con Sanremo per lo sviluppo del patrimonio sentieristico, al fine della valorizzazione delle attività outdoor. I Comuni intendono collaborare all'attuazione di una serie di interventi con l'intento di rendere fruibile in modo completo ed omogeneo l'intero ambito territoriale, tutelare la natura, gestire l'incremento dell'afflusso turistico e valorizzare al tempo stesso le attività sportive all'aperto, dare una connotazione unitaria all'offerta turistica outdoor.



Si è ritenuta dunque opportuna, per lo sviluppo della rete sentieristica, la messa a sistema dei sentieri, appunto, in un più ampio ambito comprensoriale a partire dal territorio di riferimento del Consorzio Forestale Monte Bignone.

È fondamentale attuare un programma di sviluppo locale attraverso azioni e criteri di sensibilità ambientale.

L'intenzione, inoltre, è quella di riuscire ad affiancare alle tradizionali azioni a supporto del turismo balneare, iniziative volte a valorizzare nuove forme di turismo fortemente in crescita nella nostra penisola quali, il turismo naturalistico, outdoor, il turismo dei tipici borghi liguri e quello gastronomico.