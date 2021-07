Diano Marina: indetta la selezione pubblica per l'assunzione di un ormeggiatore al proto

E’ stata indetta dalla Gestioni Municipali di Diano Marina, la selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per ormeggiatore di quarto livello, relativo al contratto nazionale del settore Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo comparto Stabilimenti Balneari.

Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 31 agosto. Il bando e i suoi allegati devono essere scaricati dal sito: www.gestionimunicipali.com, nella sezione Appalti, Bandi e Graduatorie.