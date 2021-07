Diano Marina: 15 bambini per l'Open Day della scuola di musica Brondo

Grande partecipazione per l’Open Day della scuola di musica “Romano Brondo” che si è svolta sabato scorso, in località Prato Fiorito, a Diano Marina. Più di 15 bambini, accompagnati dalle proprie famiglie si sono cimentati in un vero e proprio percorso musicale.



“Sotto i 5 gazebo allestiti per l’occasione ,trombe, tromboni, flauti, clarinetti, sax, percussioni sono stati insieme ai visitatori i veri protagonisti del pomeriggio musicale. - raccontano dalla scuola di musica - Tutti gli strumenti presentati e spiegati dagli insegnanti, son stati recentemente acquistati, nuovi, dalla Banda con grossi sacrifici, ma che sicuramente verranno ripagati dalla grande voglia di andare avanti, sempre in un’unica direzione che vede tutti uniti sotto le note del pentagramma ma soprattutto nell’allegria della musica che vive nella realtà danese da ben 168 anni. La giornata si è conclusa con grande interesse da parte di tutti i partecipanti, una bicchierata con un piccolo rinfresco e ben 6 immediate iscrizioni 5 bambini e 1 adulto”.