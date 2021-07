Sono in corso in questi giorni importanti lavori di trivellazione nel cantiere del muro di via dei Colli, nei pressi di via Goffin a Bordighera.

Si tratta di un urgente intervento di messa in sicurezza che non è stato possibile posticipare né sospendere e per cui sono stati complessivamente impegnati 715.000 euro.

Oggi il Sindaco Vittorio Ingenito ha fatto un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori.