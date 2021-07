Ventimiglia: discussione sul progetto della Coop in via Tacito, la proposta di una nostra lettrice

Una nostra lettrice, Mariacristina Brettòne, ci ha scritto per fare una proposta relativa al progetto Coop di via Tacito a Ventimiglia:

“Senza voler entrare nel dibattito politico in corso, a proposito del progetto COOP in via Tacito, ma solo con l’idea di portare un contributo ad una possibile soluzione, basandosi su un mero ragionamento pratico: non si potrebbe valutare l'idea di fare uno scambio? Il supermercato al posto della nascente area parcheggi di corso Genova e l’area di via Tacito destinarla a zona parcheggi. Sicché la nuova area commerciale non crei disagi urbani e l'area di via Tacito di proprietà Coop destinata a zona parcheggi, certamente più fruibili che nella zona ferroviaria rialzata (parcheggi, oltre che aiuole, area giochi, rivalutazione del quartiere). Così, tanto per proporre un'alternativa, certo impegnativa sul piano burocratico ma forse di maggiore utilità, praticità e abbattimento di discordie. Un compromesso di fattibilità, insomma”.