Calcio: sarà Givova il nuovo sponsor tecnico della Sanremese per la stagione 2021-2022

Sarà Givova il nuovo sponsor tecnico ufficiale per la prossima stagione sportiva 2021-2022 della Sanremese Calcio. La partenership nasce dalla volontà del nuovo Presidente Alessandro Masu di legarsi ad un’azienda italiana che è entrata ormai di diritto tra i brand più popolari d’Europa specializzati nel settore dell’abbigliamento tecnico sportivo.

Givova fornirà, oltre alla prima squadra, anche tutte le categorie del settore giovanile, in modo da avere così un brand unico da promuovere sui campi liguri, piemontesi, lombardi e toscani che vedranno di scena i biancoazzurri. Givova, partner di diversi club professionistici, ha scelto la Sanremese Calcio per la storia che accompagna la società e per la voglia della nuova dirigenza di ritornare ai fasti di una volta.

L’azienda Givova è da sempre anche impegnata nel sociale: sono note a tutti le collaborazioni con Telethon e la sponsorizzazione della Nazionale Italiana Cantanti con la ormai celebre Partita del Cuore, appuntamento annuo con la beneficenza, nonché le iniziative di product placement con Grande Fratello ed Isola dei Famosi. Tutto questo dà il senso di quanto profondamente sia radicata nella mentalità del brand Givova la volontà di divulgare a tutti i livelli i veri valori dello sport.