Calcio amatoriale: La 'Satus' hanno vinto la 26a edizione del torneo 'Città di Sanremo' terminato ieri (Foto)

La formazione matuziana della ‘Satus’ ha vinto la 26a edizione del torneo di calcio 'Città di Sanremo’, sul sintetico del ‘Morgana beach’.

La vittoria è arrivata al termine della finalissima contro i ‘Raptors’ per 5-3, disputata ieri sera dopo la finalina per il 3° e 4° posto, vinta dai ‘Marco Serpe’ per 10-2 sulla ‘El Imperio’. Entrambi gli incontri si sono giocati di fronte a una buona cornice di pubblico e, al termine è stata la volta della consegna dei premi.

Tra questi il miglior portiere Gabriele Perrino, il miglior difensore Federico Virga, il capocannoniere Francesco Zito. Il premio del gol più bello è andato ad Hamid Qualicht. A conclusione della serata soddisfazione è stata espressa da Antonio Piccirillo del comitato organizzatore e dal presidente dello Csen, Giuliano Ferrari.

Il torneo era intitolato alla memoria di Paolo Iannì, arbitro di molte edizioni precedenti, scomparso lo scorso anno e responsabile arbitri della zona, sostituito nel ruolo da Roberto Ghu anche arbitro della finale.